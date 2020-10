Assolombarda: presidio lavoratori trasporto aereo all'Hangar di Linate

12 ottobre 2020 a

Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Un presidio dei lavoratori del trasporto aereo è atteso intorno alle 10 e fino alle 13 all'Hangar dell'aeroporto di Milano Linate, questa mattina, in occasione dell'assemblea generale di Assolombarda.

Il presidio organizzato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta sarà davanti al varco 1 e intende sensibilizzare la politica locale, tra le cose, sullo stato di crisi del trasporto aereo che sta colpendo gli aeroporti di Linate e Malpensa, e sulla decisione di Alitalia di autoprodursi a Linate.

"Faremo arrivare la nostra protesta al sindaco di Milano, al presidente della regione Lombardia, al presidente di Confindustria, al presidente di Assolombarda che saranno presenti all'evento. Parteciperemo compatti al presidio per dire ai rappresentanti della politica e dell'impresa lombardi di non lasciare che si compia il disastro del trasporto aereo in Lombardia", sottolineano in una nota i sindacati.