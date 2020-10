Covid, altri 371 casi e 4 morti nel Lazio

11 ottobre 2020 a

Roma, 11 ott. (Adnkronos) - ''Su quasi 13mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 371 casi, 4 i decessi e 30 i guariti''. Lo comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "

"Nella Asl Roma 1 sono 54 i casi nelle ultime 24h e si tratta di venticinque casi con link familiare o contatto di un caso già noto e un caso di rientro dalla Spagna - fa sapere d'Amato - Si registrano due decessi di 86 e 91 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 90 i casi nelle ultime 24h e si tratta di venti casi con link familiare o contatto di un caso già noto e cinque i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Quattro i casi con link al cluster della Rsa Villa Tuscolana, dove è in corso l'indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 81 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 22 i casi nelle ultime 24h e si tratta di diciotto contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 38 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ventisei contatti di casi già noti e isolati e tre i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione".

"Nella Asl Roma 5 sono 29 i casi nelle ultime 24h e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 30 i casi nelle ultime 24h e si tratta di diciotto contatti di casi già noti e isolati, quattro i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Si registra un decesso di 99 anni. Nelle province si registrano 108 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono venticinque i casi e di questi un caso è di rientro dalla Romania, e quattordici sono i casi con link familiare o contatto di caso già noto. Nella Asl di Frosinone si registrano trentacinque casi e si tratta di ventotto contatti di casi già noti e isolati e due casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Viterbo si registrano quarantuno i casi e si tratta di ventinove contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione - conclude - Nella Asl di Rieti si registrano sette nuovi casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati”.