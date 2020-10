Foibe: Sala, 'ferita su cui è stata stesa per troppi anni una cortina di silenzio' (2)

10 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - "Oggi il dramma delle foibe sta diventando finalmente parte integrante della storia di tutti gli italiani. Il suo ricordo contribuisce a rendere più salda la nostra democrazia verso un futuro di pace e di piena integrazione fra le nazioni e fra i cittadini del mondo", aggiunge il primo cittadino che non nega come "E' chiaro - a me come a tutti noi - che per realizzare questo monumento c'è voluto tanto, forse troppo, tempo. Sono dunque orgoglioso che sia la mia giunta a compiere questo importante passo. Come ho ripetuto in tante occasioni sin dall'inizio del mandato, la Memoria è per me e per noi un valore assoluto". Milano "oggi offre un tributo commosso a chi ha sofferto e a chi non è più tra noi e rinnova il senso più profondo della memoria: una memoria che finalmente deve unire e non più dividere. Una memoria fatta di verità e di giustizia", conclude Sala.