Coronavirus: Cottarelli, 'negazionisti? poche centinaia, per Immuni download record'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Mentre si impenna il numero dei contagiati, i negazionisti manifestano a Roma contro dittatura sanitaria, euro, Europa, ecc. Ma sono poche centinaia, mentre è record per Immuni (oltre 8 milioni di download). Non arrendiamoci di fronte a chi nega l'evidenza. Siamo molti di più noi". Ad affermarlo è il direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, Carlo Cottarelli in un tweet.