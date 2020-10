Cambi: Carstens (Ceo Bri), 'Bns non manipola tassi di cambio' (3)

10 ottobre 2020 a

(Adnkronos/Ats) - La Bri è strutturata come una società anonima per azioni, con un consiglio di amministrazione. I suoi titoli però possono essere sottoscritti praticamente unicamente da banche centrali. Attualmente possiedono quote azionarie 60 banche centrali.

Il principale scopo dell'organizzazione è promuovere la cooperazione tra la banche centrali. Al contempo, la Bri fornisce specifici servizi finanziari in qualità di "banca delle banche centrali" (cioè funge da banca centrale per le banche centrali azioniste) ed opera come agente o mandataria nei pagamenti internazionali che le vengono affidati.