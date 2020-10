Sic Europe: sigla accordo con Romana Trucks Italia e Gold Rent

09 ottobre 2020 a

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Sic Europe, società che opera nel campo della logistica integrata, ha siglato oggi una partnership strategica con due aziende leader del settore di riferimento, Romana Trucks Italia e Gold Rent SrL, finalizzata alla realizzazione e gestione di un progetto comune sul territorio italiano ed europeo. Con la nuova intesa si punta ad avere un'offerta unica nel suo genere, pertanto vincente verso il mercato dei corrieri, della movimentazione delle merci e del facility management.

Elementi chiave dell'accordo sono: competitività assicurata grazie all' ottimizzazione dei costi e del processo produttivo; investimento di circa 10 milioni di euro da parte di Sic Europe solo nel primo anno; alti standard di managerialità e competenza grazie all'unione di professionisti al servizio di un progetto comune. Un'offerta appetibile per i grandi gruppi industriali alla continua ricerca di un'offerta competitiva, a livello di costi e processi, ma in grado di gestire in maniera puntuale le commesse. "Siamo entusiasti dell'iniziativa appena firmata perché riveste un ruolo di primo piano nella nostra strategia, anche in funzione di prossime aperture all'estero - dichiara il Cav. Claudio Capriotti, Amministratore Delegato della Sic Europe. La partnership ci rende sicuramente più competitivi e permette una gestione più agevole delle iniziative commerciali programmate per aggredire il mercato della movimentazione delle merci e dei trasporti”.