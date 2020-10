09 ottobre 2020 a

Foggia, 9 ott. (Adnkronos Salute) - Tre medici in servizio al reparto Ginecologia dell'ospedale Policlinico 'Riuniti' di Foggia sono risultati positivi a Covid-19. I loro casi sono emersi tutti in momenti diversi e, secondo quanto accertato, non si riferirebbero a situazioni ospedaliere. Intanto sono stati effettuati i tamponi necessari e la sanificazione dei reparti. Ed è stata avviata la verifica dei contatti.