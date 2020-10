Enel X: realizza primo corridoio di ricarica panamericano al 100% elettrico

09 ottobre 2020 a

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Viaggiare a bordo di veicoli elettrici dal Nord America alla parte più meridionale del Sud America è ora una realtà grazie al primo corridoio di ricarica per veicoli elettrici di Enel X, che attraversa 11 Paesi sulla costa occidentale delle Americhe e lungo le Ande. Nel percorso, circa 196 punti di ricarica JuiceBox sono ora visibili nell'app JuicePass e consentono ai conducenti di caricare la propria auto elettrica o moto mentre si godono la vista di paesaggi incredibili: da Cusco, sito patrimonio mondiale dell'Unesco, ai panorami mozzafiato delle Ande, al lago salato nel deserto di Atacama.

"Abbiamo accettato la sfida della realizzazione di una rete di punti di ricarica utilizzando la nostra tecnologia JuiceBox e di inviare i nostri equipaggi nelle località più remote dell'America Latina. Questo progetto infrastrutturale di lunga durata è la prova del nostro impegno a promuovere i veicoli elettrici nel mondo, rendendo la scelta diffusa della mobilità elettrica una possibilità anche in luoghi lontani dove in precedenza non erano disponibili strutture di ricarica per veicoli elettrici", commenta Francesco Venturini, Ceo di Enel X.

Il corridoio di ricarica panamericano al 100% elettrico è in linea con l'impegno del Gruppo Enel nel seguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con un focus sull'assicurare l'accesso a energia pulita e accessibile, promuovere una crescita economica inclusiva, promuovere infrastrutture resilienti, industrializzazione e innovazione sostenibili, smart cities e azioni per contrastare il cambiamento climatico.