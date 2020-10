Enel X: realizza primo corridoio di ricarica panamericano al 100% elettrico (2)

09 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - Mettendo al centro l'economia circolare, Enel X è impegnata nella creazione di infrastrutture di ricarica pubbliche e private e di servizi innovativi per superare le barriere di utilizzo e creare nuovo valore economico, sociale e ambientale per tutti: azionisti, consumatori, imprese e pubbliche amministrazioni. Grazie a un innovativo Circular Economy Boosting Program applicato a tutto il suo portafoglio, Enel X sta lavorando per rendere più circolari le infrastrutture di ricarica non solo nelle fasi di utilizzo ma in tutte le fasi di vita del prodotto, a partire dalla combinazione tra la fornitura di energia da fonti rinnovabili, il riciclo della plastica delle box, alla massimizzazione dei pezzi di ricambio durante le fasi di installazione e manutenzione.

Nell'ambito del corridoio di ricarica, sono stati installati 220 punti di ricarica JuiceBox che ora sono attivi in 11 Paesi: Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama e Perù. Di questi, 196 punti di ricarica sono integrati e visibili in JuicePass, l'app di Enel X che consente agli utenti di gestire tutti i servizi di ricarica disponibili presso i punti di ricarica pubblici e privati.

L'app offre più profili utente, a seconda delle esigenze dei clienti e del caso d'uso: ricarica pubblica, ricarica sul posto di lavoro o ricarica domestica. JuicePass funziona anche con tutte le reti di ricarica pubbliche compatibili con Enel X.