Da Orzi Carrelli una soluzione alle batterie dei muletti che durano poco

(Reggio Emilia, 9 ottobre 2020) - Si può Recuperare fino al 30% della capacità della batteria del carrello, gratis.

Reggio Emilia, 9 ottobre 2020. “Winter is coming” “L'inverno sta arrivando”. No, non stiamo parlando per l'ennesima volta del Trono di Spade. L'inverno è alle porte e con esso anche una riduzione della capacità delle batterie non adeguatamente mantenute.

Chi adopera quotidianamente i muletti è solito fronteggiare un problema fastidioso: la breve durata delle batterie. Un problema non da poco, e che crea disagi anche di natura economica. Di norma, non si può fare altre che sopportare, e cambiare batteria dopo batteria.

Orzi Carrelli propone però una soluzione intelligente. Infatti, mette a disposizione un servizio di rigenerazione della batteria che consente di recuperare fino al 30% della carica originaria.

Un servizio completamente gratuito, pensato per gli operatori che ogni giorno sono alle prese con questo limite strutturale o offerto su tutto il territorio italiano.

Un servizio pensato per essere non solo utile, ma anche comodo. Lo staff di Orzi Carrelli prende in carico la batteria e tenta la rigenerazione (che è possibile in buona parte dei casi). Una volta concluso il lavoro, che comprende anche il check e le verifiche di sicurezza, rispedisce la batteria al proprietario.

Le spese di spedizione, ciò va precisato, sono a carico di quest'ultimo. Si tratta però di uno sforzo sopportabile, se si considera che il servizio è completamente gratuito.

Attività di rigenerazione della batteria sono piuttosto comuni. Attività gratuite lo sono molto meno. Ciò testimonia la genuina volontà di risolvere un problema che reca danno agli operatori.

Orzi Carrelli non è nuova a scelte di questo tipo, che puntano a rinnovare servizi e attività. Per esempio, è stata una delle prime imprese del settore a ottenere la certificazione di qualità (anno 1999).

Allo stesso modo, sempre nel comparto di riferimento, è stata tra le prime a offrire corsi accreditati per il conseguimento dei patentini per mulettisti.

Di recente, agli albori della pandemia del Covid-19, è stata tra i primi a erogare un servizio di sanificazione dei muletti.

Orzi Carrelli conferisce grande importanza anche all'ordinario e cura con estrema attenzione la qualità dei servizi core: vendita nuovo/usato e noleggio di muletti, transpallet, commissionatori e stoccatori, ma anche manutenzione e formazione (finalizzata al conseguimento del patentino per mulettisti). La qualità dei suoi servizi è testimoniata da una clientela numerosa e variegata, che va dalla piccola azienda alle più grandi del calibro di Barilla, Graniti Fiandre, Sicim, Lincotek, Emilceramica.

