Borsa: Riester, 'operazione Euronext-Cdp buona notizia, nuovo campione Ue'

09 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "E' una buona notizia che si costituisca un nuovo campione europeo dei mercati". Ad affermarlo è il ministro francese con delega al Commercio Estero, Franck Riester parlando all'Ambasciata francese con alcuni giornalisti in occasione della sua visita di due giorni in Italia e commentando l'accordo vincolante tra Euronext, con il sostegno di Cdp e Intesa Sp, e il London Stock Exchange Group per l'acquisto di Borsa Italiana. "Le cose vanno nella direzione che auspicavamo. Ci rallegriamo", aggiunge Riester. "Va nel senso di quello che pensiamo sulla necessità di creare dei campioni europei per far fronte alla concorrenza delle imprese degli 'Stati continenti' come quelle statunitensi, cinesi, indiane e domani brasiliane", aggiunge Riester.