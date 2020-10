Borsa: Misiani, 'operazione Euronext-Cdp di grande valore strategico per Paese'

09 ottobre 2020 a

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "L'ingresso di Cdp in Euronext e l'avvio dell'acquisizione di Borsa Italiana è un'operazione di grande valore strategico per il Paese. Borsa Italiana, infrastruttura chiave per la raccolta di capitale azionario e obbligazionario per le imprese, torna nella Ue ed entra in un grande gruppo paneuropeo in cui l'Italia svolgerà un ruolo chiave. Euronext diventa un vero e proprio campione europeo nel mercato dei capitali, nella prospettiva della Capital Markets Union rilanciata dal nuovo Piano d'azione pubblicato pochi giorni fa dalla Commissione Ue". Ad affermarlo in un post su Facebook è il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani.

La presenza di Cdp in Euronext, ad un livello paritario rispetto all'omologa Caisse des Dépôts francese, sottolinea, "garantirà la valorizzazione del ruolo di Borsa Italiana in Euronext".

"Un mercato dei capitali più grande - rileva - è un obiettivo di fondamentale importanza per irrobustire e rendere maggiormente resiliente un sistema produttivo come quello italiano, storicamente sottocapitalizzato e molto dipendente dal credito bancario. Questa operazione, che fa seguito all'avvio della fusione tra Sia e Nexi (che darà vita ad una società italiana leader europeo in un settore chiave come quello dei pagamenti digitali), è coerente con la strategia del governo di partnership strategica e investimento paziente nei settori decisivi per lo sviluppo del Paese", conclude Misiani.