Turismo: indagine Volagratis, 45% italiani resta nel Bel Paese, Sicilia top (2)

(Adnkronos) - Inoltre., Amsterdam risale la classifica e si piazza al secondo posto (11,3%), seguita da Roma (5,1%) e Londra (4%), che perde qualche posizione rispetto al 2019 ma che comunque continua ad appassionare i viaggiatori italiani. Al quinto posto compare invece Napoli (3,8%).

Per quanto riguarda le prenotazioni "solo volo", l'indagine di Volagratis.com segnala invece una Top 5 tutta tricolore: Milano si aggiudica il primo posto (10,9%) - confermando l'andamento estivo - dovuto probabilmente anche ai viaggi di lavoro o dei pendolari. La Sicilia è presente con Catania (al secondo posto, con 9,1% di prenotazioni) e Palermo (quarto posto, con 6,7% di prenotazioni), mentre Roma sale sul terzo gradino del podio (6,9%). Anche in questo caso, a chiudere la classifica è Napoli: il capoluogo campano si attesta al 3,8%. Rispetto al 2019, scompare dai primi posti Londra, che dal terzo posto scivola quest'anno al sesto.

La Sicilia (9,8%) conquista anche la classifica delle prenotazioni "solo hotel" di Volagratis.com, anche questa italiana al 100%. Si riconferma inoltre il desiderio degli italiani nei confronti della riscoperta del proprio Paese, dalle città d'arte come Roma (6,1%) e Firenze (4%), ma anche una propensione, complice la stagione, per le destinazioni montane del Trentino Alto Adige (5,2%). C'è ancora spazio, infine, per il mare con la Sardegna (2,9%), dove è possibile godere del clima mite e piacevole delle giornate soleggiate anche in questo periodo.