Milano: vieta alla compagna di uscire di casa e usare i social, arrestato

08 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 8 ott. (Adnkronos) - Impediva alla propria compagna di uscire di casa e di usare il telefono cellulare e i social network, minacciandola di morte. Un uomo di 28 anni, cittadino marocchino da tempo in Italia, è stato arrestato dai carabinieri a Melegnano, in provincia di Milano, con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della sua donna. L'uomo, pregiudicato, fin dall'inizio della relazione, nell'aprile del 2019, proibiva alla donna di uscire e avere contatti con altre persone tramite i social. Ma col tempo era diventato sempre più violento. La donna ha quindi denunciato l'uomo ai carabinieri e lo ha lasciato. Al termine delle indagini i militari hanno arrestato il 28enne e su ordine del Tribunale di Lodi lo hanno arrestato e portato nel carcere della cittadina.