Milano: sorpreso con 67 grammi di hashish, arrestato

Milano, 8 ott. (Adnkronos) - Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Mediglia, in provincia di Milano, per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio di controllo, i militari hanno visto l'uomo, un cittadino marocchino di 37 anni pregiudicato, che cercava di allontanarsi e lo hanno fermato. Nel corso della perquisizione nella sua abitazione, i carabinieri hanno trovato 67 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Nello stesso servizio di controllo i militari hanno identificato e denunciato per lesioni aggravate un cittadino rumeno di 23 anni, nullafacente, pregiudicato responsabile di un'aggressione avvenuta lo scorso mese nei confronti di due ragazzi di 19 anni.

A Melegnano i militari hanno anche eseguito alcuni posti di controllo alla circolazione stradale, controllato 35 autoveicoli e 56 persone e denunciato un cittadino marocchino di 27 anni trovato in possesso di 15 di cocaina.