Milano: a Porta Genova più piante e colori, finito restyling

08 ottobre 2020

Milano, 8 ott. (Adnkronos) - Più verde e colori in Porta Genova, a Milano, dove si sono conclusi i lavori di restyling del piazzale, parzialmente pedonalizzato nel 2019. Attraverso un patto di collaborazione firmato con l'amministrazione, Assoverde, Nespoli Vivai e Zack Goodman, sono state ripristinate le colorazioni già presenti sul manto stradale, è stato raddoppiato il numero di piante esistenti, sono stati verniciati i vasi.

I volontari di Retake Milano hanno completato l'intervento con la verniciatura sia dei nuovi vasi che di quelli pre-esistenti, tornando dopo un anno a prendersi cura della piazza a strisce bianche e blu. La manutenzione dell'area per i prossimi dodici mesi sarà in capo a Zack Goodman, attraverso la cooperativa sociale Opera in Fiore.

Hanno contribuito all'intervento anche Mapei, per la fornitura di vernici, Colombo EdilRestauri e la Ditta Angioletto Borri per la messa in opera e CarreraJeans per la fornitura di guanti e mascherine agli operatori.