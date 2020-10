Metalmeccanici: Catalfo, 'si rinnovino i contratti'

08 ottobre 2020 a

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Il rinnovo è lasciato alle parti, io credo che sia importante non fermarsi in Italia rispetto al rinnovo dei contratti, rispetto a quello che ha colpito l'Italia negli ultimi decenni che è la stagnazione salariale. All'interno dei progetti che sto presentando all'interno della Nadef parlo della qualità del lavoro e ho proposto la detassazione degli incrementi salariali proprio per dare una spinta per far sì che si rinnovino i contratti purtroppo che non si rinnovano da tempo". Ad affermarlo, ai microfoni di 'Radio Anch'io', è il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, commentando la rottura della trattativa sul rinnovo del contratto dei metalmeccanici.