Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Mi fa piacere che a vincere il premio Nobel per la Letteratura sia una donna e una poetessa perché la poesia è poco praticata e conosciuta tanto è vero che Louise Gluck non è stata mai tradotta in italiano. In un momento di sciatteria linguistica la poesia ci insegna a pensare e a parlare con più consapevolezza e intelligenza". Lo ha detto all'Adnkronos la scrittrice Dacia Maraini commentando l'