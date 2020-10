Dl Agosto: Thorel (Psa), 'difficile capire stop rifinanziamento incentivi'

08 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 8 ott. - (Adnkronos) - "E' difficile comprendere il perché del mancato rifinanziamento degli incentivi per le auto per le fasce 3 e 4, visto che è un sistema che si autofinanzia, dal momento che l'Iva incassata è superiore agli incentivi erogati, e che la ripartenza del settore automobilistico da luglio ha anche fatto risparmiare allo Stato i soldi della cassa integrazione". E' drastico il commento di Gaetano Thorel, CEO di Groupe PSA Italia, alla 'scomparsa' degli incentivi nel testo di conversione in legge del Decreto Agosto, spiegando che "la cosa più paradossale è che di tutti gli interventi di rilancio, lo svecchiamento del parco grazie agli incentivi ha dimostrato in appena 40 giorni di essere uno di quelli con maggiore successo".

All'Adnkronos il manager spiega che "il vero problema è soprattutto che questo settore necessita di programmazione" per poter far funzionare a dovere il sistema produttivo. "Non possiamo dire che diamo gli incentivi e poi cambiamo idea. Con questi interventi eravamo riusciti a rimettere in moto la macchina del mercato automobilistico, le persone si sono riversate in concessionaria per acquistare auto più sicure e più pulite, come mostra il dato medio di CO2 che a settembre per le auto vendute è stato di 105 gr contro i 118 dello scorso anno". "Invece - spiega il manager di Psa - così facendo si sceglie di far morire il mercato rimettendolo in una condizione di incertezza laddove servirebbe un progetto strategico per il triennio 2021-23 magari da finanziare sfruttando i soldi del Recovery".