Covid, in Lombardia 683 nuovi casi

08 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 8 ott. (Adnkronos) - Sono 683 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Lombardia. 22.069 i tamponi effettuati, per una percentuale pari al 3% e un totale complessivo di 2.254.865 tamponi. Dei 683 casi 71 sono debolmente positivi e 7 risultati a seguito di test sierologico.

I guariti/dimessi mostrano un totale complessivo pari a 82.484 (+153), di cui 1.427 dimessi e 81.057 guariti. In terapia intensiva ci sono 41 persone (+1); i ricoverati non in terapia intensiva sono 361 (+22) e i decessi totali sono 16.979 (+1).