Aspi: De Micheli, 'fino ad oggi si è sempre sottratta a condivisione atto negoziale'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - ''Lo stallo della trattativa consegue dunque al fatto che, fino alla lettera giunta un'ora fa, Autostrade per l'Italia si è sottratta dalla condivisione dei contenuti tecnico-giuridici dello schema dell'atto negoziale, nel quale evidenzia l'imprescindibile scopo di definire la procedura di contestazione attivata, dopo il tragico evento dell'agosto 2018''. Lo sottolinea il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in un'audizione in videoconferenza alla Camera su Aspi.