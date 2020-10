Accordo SKS365-WMG per il Casinò online Planetwin365

08 ottobre 2020 a

(Roma, 8 ottobre 2020) - L'ingresso del provider italiano va ad arricchire ulteriormente il portfolio dell'operatore di gaming

Roma, 08 ottobre 2020 – SKS365, proprietaria del brand Planetwin365 continua il percorso di espansione nel ramo del Casinò online e si unisce con WMG, storico produttore italiano di giochi online. Forte di un'esperienza ventennale nel settore del gaming, WMG è stato uno dei primi provider in Italia ad avere introdotto l'offerta dei titoli retail nei Casinò online. Grazie a questo accordo, i primi 5 giochi del catalogoonline di WMG, tra cui la famosa slot della Gallina conosciuta come Fowl Play Gold, sono già disponibili per i clienti online di Planetwin365.

“La Partnership con SKS365 - ha dichiarato Manuele Mazzucato di WMGGaming - è stato il nostro obiettivo primario durante tutto il 2020. Collaborare con un operatore cosi importante del panorama italiano ed Europeo è motivo di orgoglio per il nostro gruppo, e ci dà uno stimolo ulteriore di crescita ed impegno. La nostra offerta di giochi comprende oltre alla famosa FOWLPLAY GOLD anche titoli BEST SELLER del mercato terrestre italiano (AWP VLT) quali HAUTED HOUSE e 4 FOWLPLAY solo per citarne alcuni, che sicuramente attireranno l'interesse dei giocatori più esigenti di SKS365”

“Siamo molto orgogliosi di dare il benvenuto a WMG, uno dei provider più conosciuti ed apprezzati in Italia – ha dichiarato Troy Cox, Chief Commercial Officer di SKS365 – L'introduzione dei titoli WMG ci consente di ampliare ancora di più la nostra offerta di gioco, andando ad intercettare un cluster di clienti rimasto maggiormente legato all'ambiente delle slot fisiche. Non è un caso che, in pochi giorni dal loro lancio sulla nostra piattaforma di gioco, i titoli di WGM si sono già affermati come top performer sia in termini di popolarità sia di revenue”.

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia,online e retail.

