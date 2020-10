Pensioni: Gualtieri,'lavoro complesso, nessun intervento in Legge Bilancio'**

08 ottobre 2020 a

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Noi non la riconfermeremo" Quota 100, su eventuali scalini per l'uscita dal mondo del lavoro "c'è un lavoro che non è una norma in legge di bilancio, c'è un lavoro molto complesso di affrontare in modo più strutturale una serie di questioni del nostro sistema pensionistico, un lavoro di lunga lena e non ci sarà niente di questa legge di bilancio". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri alla registrazione di 'Porta a Porta'.