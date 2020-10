Pa: Spid, disponibile nuova modalità di attivazione con video e senza operatore

07 ottobre 2020 a





Roma, 7 ott. (Adnkronos) - Si chiama 'audio-video' ed è un nuovo modo, sicuro e veloce, di ottenere l'identità digitale Spid (Sistema pubblico di identità Digitale) attraverso una procedura semplificata di riconoscimento. La nuova modalità viene resa disponibile nei siti web dei gestori, man mano che la attiveranno. Restano funzionanti le altre procedure di attivazione di Spid che sono le seguenti: di persona presso gli uffici dei gestori di identità digitale (identity provider), via webcam con operatore messo a disposizione dal provider. Lo rende noto il ministero per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

L'attivazione di Spid può avvenire anche con Carta d'identità elettronica (Cie) o un passaporto elettronico, identificandosi attraverso le app dei gestori scaricabili dagli store. Infine è possibile attivare Spid dai siti dei provider con Cie, Carta nazionale dei servizi o firma digitale e con l'ausilio di un lettore di smart card da collegare al computer. Si ricorda che sono nove i gestori di identità digitale a cui poter richiedere Spid: Aruba, In.Te.S.A., InfoCert, Lepida, Namirial, Poste Italiane, Register, Sielte, TI Trust Technologies. Nell'ultimo anno Spid si è diffuso notevolmente, arrivando a superare oggi il numero di undici milioni di utenti contro i 4 milioni e 800 mila del settembre 2019.

La Ministra per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano, il Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sono impegnati nella continua evoluzione di Spid per individuare soluzioni sempre più semplici e sicure di rilascio e agevolare così i cittadini che lo richiedono.