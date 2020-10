Moda: Della Valle, 'puntare su web e giovani generazioni'

07 ottobre 2020 a

Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Il futuro della moda è nel web e serve puntare sulle nuove generazioni di giovani, "che si annoiano facilmente", cercando di attirare la loro attenzione e comunicando bene l'italian lifestyle e il Made in Italy. E' l'idea del patron di Tod's, Diego Della Valle, per il post Covid.

"Oggi - spiega - abbiamo consumatori giovani che provengono da una parte del mondo dove la religione del web ha vinto su tutti i fronti: non capiscono cos'è il Made in Italy o l'italian lifestyle. La comunicazione di quello che è l'italian lifestyle va cambiata. Ben venga il consolidamento degli italiani e della nostra capacità di saper fare le cose, ma lo dobbiamo fare parlando un linguaggio che arrivi a tutte le nuove generazioni: è una nuova realtà e dobbiamo essere molto presenti sul web, un mondo pieno di opportunità interessanti", sottolinea, immaginando che tutta possa cambiare, una volta finita l'emergenza Covid19.

"Le imprese del futuro non saranno più le stesse", e il messaggio della Tod's del futuro sarà "solo per il 50% heritage" (eredità, radici, ndr) e per il resto "creatività e divertimento, puntando sull'italian lifestyle". Per quanto riguarda tutto il settore, "dobbiamo spingere e persistere su tutto quello che il Governo può fare per le nostre imprese: le associazioni hanno titolo per farlo e lo devono fare tenendo conto delle aziende più piccole, che da sole non hanno la voce per farsi sentire".