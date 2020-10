Moda: Altagamma, 'sì a Recovery fund per settore, puntare su turismo'

07 ottobre 2020 a

Milano, 7 oggi. (Adnkronos) - Anche il lusso punterà sul Recovery Fund. "Abbiamo un dialogo aperto per il Governo perché pensiamo e vogliamo che il Recovery fund possa dare la giusta attenzione sui settori come la moda e l'alto di gamma, che possono essere una grande locomotiva per lo sviluppo del Paese", sottolinea Matteo Lunelli, presidente Fondazione Altagamma, all'evento di Sole 24 Ore e Financial Time 'Made in Italy-The Restart'.

L'alto di gamma, spiega, "poggia su distretti e filiere fatte di piccole realtà: abbiamo chiesto al Governo di sostenere le filiere, perché altrimenti avremmo perso un pezzo del Made in Italy. I grandi marchi possono essere un fattore di traino".

Fondazione Altagamma ritiene tra l'altro che questo momento sia un'opportunità di "riposizionamento", soprattutto con un rilancio del turismo internazionale, "puntando a un riposizionamento verso l'alto: oggi dobbiamo ricostruire una strategia di turismo", sottolinea Lunelli. Per il lusso, ad ogni modo, dopo questo 2020 ,"i numeri restano di crescita e dopo questo forte rallentamento pensiamo che il nostro settore potrà riprendere un percorso di crescita".