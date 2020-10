Fondazione Cariplo: bando da 16 mln per Terzo settore

07 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Il bando 'Let's go!' di Fondazione Cariplo mette a disposizione 16 milioni di euro a sostegno di 400 enti del Terzo Settore, che impiegano stabilmente 25.000 lavoratori e 18.600 volontari. Si tratta di iniziative selezionate nel territorio della Lombardia, e sulle Province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola, finalizzato a garantire la sopravvivenza di realtà del Terzo Settore che contribuiscono in modo significativo alla coesione e alla crescita del territorio, oltre che servizi alle famiglie e alle persone più fragili.

Dalle 1.400 richieste pervenute tramite il bando "emerge una fotografia del bisogno reale: oltre il 60% delle richieste per servizi alla persona, di cui il 40% riguarda servizi per l'infanzia e poi disabilità e anziani. Importante sostegno al settore culturale con 4,5 milioni di euro". Tutto questo sistema di intervento "oggi rischia di scomparire se i soggetti che erogano i servizi non riusciranno a sopravvivere alla crisi. Già nel primo semestre 2020 si stima che la metà delle organizzazioni operanti sul nostro territorio sia stata costretta ad interrompere i propri servizi", sottolinea Fondazione Cariplo.