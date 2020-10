Evitare i dolori articolari: proteggi le articolazioni con l'avanzare dell'età

07 ottobre 2020 a

(Napoli, 7 ottobre 2020) - Napoli, 7 Ottobre 2020 - Le articolazioni subiscono molti sforzi per tutta la vita. Essendo il connettore tra le ossa che impedisce loro di sfregarsi, ci consentono di piegarci e torcerci. Le articolazioni possono usurarsi nel tempo, il che può portare a dolori cronici come l'artrite. Tutto questo è acuito con l'avanzare dell'età.

Innanzitutto, è importante capire come cambiano le articolazioni con l'invecchiamento. Le donne possono iniziare a mostrare segni di dolore articolare dopo i 50 anni, mentre è probabile che agli uomini questo processo giunga prima dei 45 anni.

Il tessuto connettivo e la cartilagine così come il cuscinetto tra le articolazioni, possono assottigliarsi nel tempo. Meno ce n'è più le ossa si frantumeranno l'una contro l'altra, causando l'artrosi.

Con l'avanzare dell'età i muscoli perdono dimensioni e forza, il che può contribuire all'affaticamento, alla debolezza e alla ridotta tolleranza all'esercizio. Ciò è causato da una serie di fattori che lavorano in maniera concertata, tra cui: la riduzione in numero e il restringimento in dimensioni delle fibre muscolari; il tessuto muscolare viene sostituito più lentamente e il tessuto muscolare perso viene sostituito con un tessuto duro e fibroso. I cambiamenti nel sistema nervoso fanno sì che i muscoli abbiano tono e capacità di contrarsi ridotti.

Questo causa uno switch degli impatti della vita quotidiana, dai muscoli – ben più strutturati per rispondere ai solleciti costanti - alle articolazioni, le quali subiranno questo stress, causando danni strutturali ed erosione della cartilagine.

In un'articolazione sana, le ossa non si toccano direttamente. Sono ammortizzati dalla cartilagine che riveste le articolazioni (cartilagine articolare), dalle membrane sinoviali attorno all'articolazione e da un fluido lubrificante all'interno delle articolazioni (liquido sinoviale). Con l'età, l'assottigliamento della cartilagine e la riduzione del liquido tendono a conferire rigidità alle articolazioni.

Molti di questi cambiamenti alle articolazioni legati all'età sono causati dalla mancanza di esercizio. Il movimento dell'articolazione e lo "stress" associato del movimento aiutano a mantenere il fluido in movimento. Essere inattivi provoca il restringimento e l'irrigidimento della cartilagine, riducendo la mobilità articolare.

È consigliabile adottare misure preventive nella fase iniziale per proteggere le articolazioni e prevenire i dolori articolari più avanti nella vita. Ecco alcuni consigli da seguire per prevenire o controllare l'insorgenza del dolore articolare.

Postura corretta

Una cattiva postura può davvero mettere a rischio le articolazioni. Stando seduti o in piedi si esercita una pressione sulle articolazioni nei punti sbagliati. Farlo per lunghi periodi di tempo tutti i giorni, come al lavoro, può davvero danneggiare le articolazioni. Se non riesci a mantenere la colonna vertebrale dritta per tutto il tempo, inizia a tenerla nella giusta posizione per alcuni minuti in diversi momenti della giornata, quindi rilassati.

Sollevare oggetti pesanti con la schiena anziché con le gambe è un altro modo per causare danni alle articolazioni. Allunga i muscoli prima di sollevare pesi e non sforzarti.

Esercizio

L'attività fisica mantiene le articolazioni in movimento e agili. L'inattività può indurre le articolazioni a irrigidirsi, rendendo dolorosi anche i movimenti più comuni. Esercizi a basso impatto come andare in bicicletta, camminare e nuotare sono ottimi modi per mantenere le articolazioni lubrificate. Il sollevamento è un altro ottimo esercizio. Costruisce i muscoli, che supportano le articolazioni. Fai solo attenzione a iniziare con poche ripetizioni e un peso più leggero fino a quando non accumuli resistenza.

Mantieni un peso sano

Minore è il peso corporeo, minore è la pressione sulle articolazioni. Il peso aggiunge stress alle articolazioni, specialmente alle ginocchia e alla parte bassa della schiena. Ricorda, le tue articolazioni devono sostenere solo un certo peso per il tuo telaio e caricarle più di questo può causare infiammazione.

Mangia gli alimenti giusti

La perdita di peso va di pari passo con la giusta dieta. Ci sono molti cibi che hanno proprietà anti-infiammatorie, ma hanno comunque un ottimo sapore. Verdure a foglia larga e bacche sono solo alcune delle scelte naturali per aiutare a tenere a bada i dolori articolari. Più ti alleni con una dieta sana, più è probabile che tu perda anche peso, quindi anche prestare attenzione a ciò che mangi è un ottimo alleato.

Bevi tanta acqua

Bevande zuccherate e alcol possono disidratarti, il che può danneggiare le articolazioni. Rimani idratato con molta acqua; Tienilo a portata di mano ogni volta che sei in giro e assicurati di bere di più quando ti alleni per reintegrare ciò che perdi. Se non sei abbastanza idratato, il tuo corpo attirerà l'acqua dalla cartilagine, così come da altre aree, per idratarsi. Ogni volta che puoi, sostituisci altre bevande con acqua per dare alle tue articolazioni l'idratazione di cui hanno bisogno per essere in salute.

Integratori e farmaci per aiutare il dolore articolare

Cosa posso fare per ridurre i miei dolori articolari? Questa è una domanda comune che ogni professionista della salute, come quelli in farmacia a Napoli si sentono ripetere ogni giorno. Esistono molti rimedi e integratori naturali utili per tale scopo. In particolare il

Smettere di fumare

Il fumo aumenta l'infiammazione, che può causare dolori articolari. Altera anche il modo in cui il cervello elabora il dolore, inducendo le persone a provare meno dolore all'inizio e rendendo i fumatori meno consapevoli del dolore che stanno provando fino a quando gli effetti non svaniscono. Se soffri già di una condizione come l'osteoartrite, probabilmente stai peggiorando il tuo dolore fumando. Anche se smettere non è facile, collabora con il tuo medico per prendere provvedimenti per svezzare le sigarette e presto inizierai a notare meno attacchi di dolori articolari.

