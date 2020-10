DBInformation entra in Ninja Marketing e presidia formazione digitale

07 ottobre 2020 a

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - DBInformation e Ninja uniscono le forze e intensificano lo sviluppo di tecnologie e di servizi innovativi per la formazione aziendale e professionale. DBInformation entra in Ninja Marketing con l'acquisto del 51% del capitale. Mirko Pallera resta socio e amministratore della società con il 48%. L'acquisizione della maggioranza di Ninja, edutech company focalizzata sul potenziamento aziendale per la trasformazione digitale, è tappa importante di un processo di sviluppo di DBInformation verso la diversificazione dei propri servizi alle imprese e, in particolare, verso la completa digitalizzazione della propria offerta. L'ingresso di DBI consentirà a Ninja di accelerare la crescita su nuovi settori e mercati.

"L'acquisizione della maggioranza di Ninja Marketing è per noi motivo di grande soddisfazione", sottolinea Gianni Vallardi, amministratore delegato di DBI, che ha aggiunto: "abbiamo creato le condizioni per un ulteriore e rapido sviluppo di DBI in un campo, come quello della formazione digitale, in grande e continuo sviluppo. Ninja Marketing è la realtà più dinamica e creativa presente sul mercato. Il suo fondatore, Mirko Pallera, rappresenta per DBI e per il mercato la massima garanzia di continuità dei programmi in corso e, soprattutto, di espansione delle attività attraverso nuovi progetti, nuovi corsi e tecnologie per la formazione digitale, nuove iniziative di marketing".

Ninja, conclude Vallardi, "è tappa importante dello sviluppo di DBI verso la digital transformation dell'azienda, che è già in piena fase di realizzazione con il supporto consulenziale di Alkemy spa. Altri passi seguiranno nella stessa direzione".

Tutto nell'Universo, rileva Mirko Pallera, founder e Ceo Ninja, "si evolve verso una maggiore complessità e consapevolezza e così anche le aziende. Da oggi inizia un nuovo capitolo della saga dei Ninja. Con l'ingresso di un gruppo industriale editoriale e tecnologico come DBI nella compagine sociale ci assicuriamo maggiore solidità finanziaria, maggiore capacità manageriale, maggiore impulso commerciale. A questo si aggiungono la stessa energia di sempre, lo stesso approccio all'innovazione, lo stesso spirito ribelle e soprattutto un team straordinario in grado di realizzare l'impossibile. L'ingresso di DBI in Ninja Marketing consentirà di accelerare i processi di crescita già in corso e di mettere in opera più rapidamente nuovi progetti finalizzati allo scaleup dell'azienda. La nostra consolidata esperienza nel campo della formazione digitale si arricchirà e trarrà vantaggio dalla presenza di DBI, dalle sue attività, dal suo ricco data base e dalle ampie relazioni con migliaia di aziende italiane e con decine di migliaia di professionisti di diversi settori".

Il nuovo Cda di Ninja Marketing è composto da Mirko Pallera, Adele Savarese, Roberto Briglia, Gianni Vallardi, Edoardo Vallardi. Alex Giordano, dal 2015 socio di minoranza senza cariche rappresentative e operative, mantiene l'1% del capitale sociale.