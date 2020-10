Coronavirus: sequestrate alla frontiera di Ponte Chiasso a Como 1,6 mln mascherine senza indicazione origine

07 ottobre 2020 a

Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Oltre 1,6 milioni di mascherine monouso prive dell'indicazione di origine sono state sequestrate a Ponte Chiasso, in provincia di Como. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e i militari della Guardia di finanza hanno controllato una spedizione di merce, di origine cinese e proveniente dall'Olanda, costituita da 330 colli di mascherine facciali monouso, imbustate in confezioni da 25 pezzi ciascuna, per un totale di 1,65 milioni di pezzi. Al controllo è emersa l'assenza delle indicazioni sull'origine del prodotto e quindi l'intera spedizione è stata posta sotto sequestro cautelare amministrativo.