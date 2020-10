Coronavirus: Sala, 'non sia confronto fra chi ha paura e chi no'

07 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 7 ott. (Adnkronos) - "La paura è la parola del giorno, perché si rischia di portare il dibattito politico a un confronto tra chi ha paura e chi non ha paura. E così non va bene". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video sulla sua pagina Facebook, dopo le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha invitato a non avere paura del virus. "Donald Trump al ritorno alla Casa Bianca dice 'non abbiate paura del Covid, mi sento meglio di 20 anni fa'. Sono contento per lui. Ma è chiaro che se sei il presidente degli Stati Uniti e hai ricevuto le migliori cure del mondo non puoi non pensare a decine di milioni di americani che non riescono nemmeno a varcare la soglia degli ospedali se non hanno una carta di credito in tasca", ha continuato Sala.

"Lo dico con franchezza: io ho paura del Covid. Non ho una paura paralizzante, perché sono un uomo nato nel ventesimo secolo e sono abituato ad affrontare razionalmente le difficoltà. Ma è innegabile che ho paura e non mi sognerei mai di dire che non bisogna avere paura. Anche perché penso che per il vaccino ci vorrà tempo e soprattutto per un vaccino che coprirà tutto e tutti”.