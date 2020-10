Commercio: Istat, ad agosto rimbalzo vendite dettaglio, +8,2% su mese (2)

07 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - Andamento differente su base annua per i beni non alimentari: gli aumenti maggiori riguardano Dotazioni per l'informatica, telecomunicazioni, telefonia (+12,3%) e Utensileria per la casa e ferramenta (+8,4). Le flessioni più marcate si evidenziano, invece, per Cartoleria, libri, giornali e riviste (-7,7%) e Altri prodotti (-5,2%).

Rispetto ad agosto 2019, il valore delle vendite al dettaglio aumenta lievemente per la grande distribuzione (+0,4%) e diminuisce per le imprese operanti su piccole superfici (-0,5%). Le vendite al di fuori dei negozi calano del 3,3% mentre il commercio elettronico è in forte crescita (+36,8%).

Commentando i dati l'Istat segnala il risultato positivo dell'Abbigliamento che torna a crescere su base tendenziale per la prima volta da febbraio scorso, presumibilmente grazie all'effetto dei saldi che quest'anno, in molte regioni, sono iniziati ad agosto anziché a luglio.