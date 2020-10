Berlusconi negativo a tampone

07 ottobre 2020 a

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - In isolamento ad Arcore dopo la positività al Covid accertata il 2 settembre scorso, Silvio Berlusconi, riferiscono fonti azzurre, sarebbe risultato negativo al tampone a cui si era sottoposto alcuni giorni fa. Oggi il Cav dovrà fare un nuovo test naso faringeo e se dovesse essere riscontrata ancora una volta la negatività al virus, non è escluso che possa partecipare al ricevimento privato per le nozze del figlio Luigi nella villa di Macherio.

Le nozze di Luigi con la fidanzata Federica Fumagalli, a quanto si apprende, sono previste oggi pomeriggio in chiesa a Milano e in serata ci sarà una cena di famiglia a Macherio.

Programmate per la scorsa estate, le nozze erano state rinviate a causa del Covid. La cerimonia è prevista nel pomeriggio in chiesa, ma difficilmente ci sarà il Cav, perché ancora in isolamento ad Arcore per la positività al Coronavirus del 2 settembre scorso.

Se dovesse andare bene anche il secondo test naso-faringeo, raccontano fonti azzurre, il presidente di Forza Italia parteciperà al ricevimento serale organizzato a Villa Macherio per festeggiare i due novelli sposi, insieme da 9 anni, dai tempi dell'università Bocconi.