Coronavirus: obbligo mascherine, Milano intensifica controlli**

Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Stretta sui controlli per il contenimento dei contagi da Covid19 a Milano. Lo ha deciso il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in prefettura, che ha rimodulato e intensificato i controlli sul territorio della città metropolitana da parte delle forze dell'ordine e delle polizie locali. L'attenzione è rivolta ai "luoghi di aggregazione, dove sarà dedicata particolare attenzione all'obbligo di indossare la mascherina e al divieto di assembramento".

L'attività di controllo delle forze dell'ordine per il rispetto delle disposizioni governative "non si è mai interrotta dall'inizio dell'emergenza sanitaria" e "anche per i luoghi di lavoro i controlli sono stati costanti". Dal 4 maggio, sono stati 1.707 i controlli del Nucleo territoriale ispettivo, coordinato dalla prefettura, e per 78 aziende sono emerse violazioni alla normativa Covid-19. Nei confronti di 11 aziende è stato adottato in via cautelare, il provvedimento di sospensione.