Supermicro espande il suo portafoglio proponendo il server 4U a elevatissima densità con NVIDIA HGX A100s a 8 GPU e 8U SuperBlade® che supportano GPU 20 A100 PCI-E

06 ottobre 2020 a

a

a

Offre prestazioni di training AI 6x e capacità di carico di lavoro di inferenza 7x e densità massima in un sistema 4U flessibile, e un nuovo SuperBlade che supporta fino a 40 GPU in 8U

SAN JOSE, California, 6 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), azienda leader globale per le soluzioni informatiche aziendali, per lo storage e il collegamento in rete e per le tecnologie di computing rispettose dell'ambiente, ha annunciato oggi il raddoppio delle capacità di GPU con un nuovo server 4U che supporta otto GPU NVIDIA® HGX A100™. Supermicro offre il più ampio portafoglio di sistemi GPU del settore, comprendente server GPU 1U, 2U, 4U e 10U e server SuperBlade in una vasta gamma di configurazioni personalizzabili.

Supermicro ora offre la più ampia e approfondita selezione di sistemi GPU del settore con il nuovo server NVIDIA HGX A100™ a 8 GPU per alimentare applicazioni da Edge al cloud. L'intero portafoglio include sistemi GPU montabili in rack 1U, 2U, 4U e 10U; soluzioni Ultra, BigTwin™ e integrate, alimentate da processori sia AMD EPYC che Intel ® Xeon con tecnologia Intel ® Deep Learning Boost.

"Supermicro ha introdotto un nuovo sistema 4U, che impiega una scheda base NVIDIA HGX™ A100 a 8 GPU (precedentemente denominata Delta), in grado di offrire prestazioni di training AI 6x e capacità di carico di lavoro di inferenza 7x rispetto ai sistemi attuali", ha dichiarato Charles Liang, CEO e Presidente di Supermicro. "Inoltre, la scheda NVIDIA HGX™ A100 a 4-GPU (precedentemente denominata Redstone) sta registrando una grande diffusione sul mercato e siamo entusiasti del crescente coinvolgimento dei clienti a livello globale. Questi nuovi sistemi Supermicro potenziano significativamente le prestazioni complessive per i carichi di lavoro accelerati necessari sui mercati in rapida evoluzione, tra cui HPC, analisi dei dati, training per apprendimento profondo e inferenza."

Sfruttando l'avanzato design termico di Supermicro, inclusi i dissipatori di calore personalizzati e il raffreddamento opzionale dei liquidi, i server 2U e 4U ad alta densità più recenti dispongono di NVIDIA HGX A100 4-GPU a 8 GPU, unitamente a un nuovo server 4U che supporta otto GPU NVIDIA A100 PCI-E (attualmente in spedizione). Il fattore di forma del modulo I/O avanzato (AIOM) di Supermicro migliora ulteriormente la comunicazione di rete con un'elevata flessibilità. L'AIOM può essere abbinato ai più recenti dispositivi di archiviazione e rete PCI-E 4.0 ad alta velocità e bassa latenza che supportano NVIDIA GPUDirect ®RDMA e GPUDirect Storage con NVME over Fabric (NVMe-oF) su NVIDIA Mellanox® InfiniBand, che alimenta il sistema multi-GPU espandibile con un flusso continuo di dati senza ostacoli. Inoltre, gli alimentatori con livello di efficienza Titanio di Supermicro contribuiscono all'eco-compatibilità del sistema, determinando risparmi ancora maggiori sui costi con la migliore efficienza energetica del settore (96%), e consentendo al contempo un supporto ridondante per le GPU.

"I sistemi Supermicro alimentati da NVIDIA A100 possono rapidamente raggiungere migliaia di GPU o, utilizzando la nuova tecnologia GPU multi-istanza, ogni A100 GPU può essere suddiviso in sette istanze GPU isolate per eseguire lavori diversi", ha dichiarato Paresh Kharya, Senior director di Product Management and Marketing presso NVIDIA. "Le GPU NVIDIA A100 Tensor Core con TensorFloat 32 forniscono una capacità di calcolo fino a 20 volte superiore rispetto alla generazione precedente, senza necessitare di alcuna modifica del codice."

Il design avanzato 2U di Supermicro per HGX A100 a 4 GPU

Questo sistema 2U presenta la scheda base NVIDIA HGX A100 a 4 GPU con il design avanzato del dissipatore di calore termico di Supermicro, capace di mantenere la temperatura ottimale del sistema a pieno carico, e in un fattore di forma compatto. Il sistema consente un'elevata comunicazione peer-to-peer delle GPU tramite NVIDIA NVLink®, fino a 8 Tb di memoria di sistema DDR4 3200 Mhz, cinque slot I/O PCI-e 4.0 che supportano GPUDirect RDMA, oltre a quattro NVMe hot-swap con capacità GPUDirect Storage.

Design denso e versatile 4U con HGX A100 a 8 GPU

Il nuovo sistema GPU 4U presenta la scheda base NVIDIA HGX A100 a 8 GPU, fino a sei NVMe U.2 e due NVMe M.2, dieci slot PCI-e 4.0 x16, con l'esclusivo supporto AIOM di Supermicro che potenzia la comunicazione a 8 GPU e il flusso di dati tra i sistemi attraverso i più recenti stack tecnologici come GPUDirect RDMA, GPUDirect Storage, e NVMe-oF su InfiniBand. Il sistema utilizza la tecnologia NVIDIA NVLink e NVSwitch. È ideale per il training per apprendimento profondo su larga scala, le applicazioni modello di reti neurali per la ricerca o i laboratori nazionali, i cluster di supercomputer e i servizi HPC cloud.

SuperBlade 8U ad elevatissima densità e a efficienza energetica con 20 GPU PCI-E

Il blade server GPU a densità più elevata del settore può supportare fino a 20 nodi e 40 GPU con due GPU a larghezza singola per nodo, o una GPU NVIDIA Tensor Core A100 PCI-e per nodo nell'alloggiamento SuperBlade 8U di Supermicro. Le 20 GPU NVIDIA A100 in 8U aumentano la densità di potenza di calcolo in un formato più piccolo, consentendo ai clienti di risparmiare sul costo totale di gestione. Per supportare la configurazione con GPU ottimizzate e supportare le prestazioni eccellenti e il throughput necessari alle applicazioni di intelligenza artificiale più impegnative, SuperBlade fornisce un'infrastruttura di rete InfiniBand HDR 200 Gb/s senza blocchi al 100% per accelerare l'apprendimento profondo e consentire analisi e processi decisionali in tempo reale. L'elevata densità, affidabilità e aggiornabilità rendono SuperBlade un componente perfetto per le applicazioni aziendali per la fornitura di servizi alimentati da intelligenza artificiale.

Il più ampio portafoglio di sistemi accelerati GPU del settore

Supermicro continua a supportare le GPU avanzate di NVIDIA in vari fattori di forma, ottimizzati per gli scenari e i requisiti di utilizzo specifici dei clienti. I sistemi GPU 1U contengono fino a quattro GPU NVIDIA con NVLink, e SYS- 1029GQ certificato NEBS di livello 3, predisposto per 5G/Edge. I sistemi GPU 2U di Supermicro, come SYS- 2029GP-TR, possono supportare fino a sei GPU NVIDIA V100 con una doppia funzionalità root complex PCI-e in un unico sistema. Infine, i server GPU 10U, come SYS- 9029GP-TNVRT, supportano 16 espansioni GPU V100 SXM3 dotate di doppi processori scalabili Intel Xeon con accelerazione AI integrata.

La gamma flessibile di soluzioni alimentate dalle GPU NVIDIA e dal software GPU dell'ecosistema NVIDIA NGC™ fornisce i componenti giusti per le variegate attività delle organizzazioni che si occupano di diversi settori verticali, dall'intelligenza artificiale sui modelli sviluppati all'HPC fino alla formazione di alto livello.

Seguite Supermicro su LinkedIn, Twitter e Facebook per ricevere notizie e annunci più aggiornati.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), innovatore leader nella tecnologia dei server ad alte prestazioni e ad alta efficienza, è tra i maggiori fornitori di server avanzati Building Block Solutions® per centri dati, cloud computing, infrastrutture IT, Hadoop/Big Data, HPC e sistemi integrati in tutto il mondo. Supermicro è impegnata a proteggere l'ambiente attraverso l'iniziativa "We Keep IT Green®" e fornisce ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico e rispettose dell'ambiente disponibili sul mercato.

Supermicro, Server Building Block Solutions, e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1306929/Super_Micro_Computer_A100_Servers.jpg