Sicurezza: Meloni, 'furore ideologico, fanno d'Italia campo profughi Europa'

Cremona, 6 ott. (Adnkronos) - L'abolizione dei decreti sicurezza è "l'ennesima dimostrazione di una politica che vuole trasformare l'Italia in un campo profughi d'Europa, uno smantellamento di ogni possibilità da parte dello Stato italiano di difendere i propri confini e di fare politiche serie in materia di immigrazione irregolare". Lo dice la leader di Fdi, Giorgia Meloni, a Cremona per l'assemblea degli industriali.

"Considero anche un paradosso - spiega parlando ai giornalisti - che nel momento in cui si prendono in considerazione misure restrittive per gli italiani, queste misure restrittive non si applichino alle organizzazioni non governative. Un furore ideologico che rischia di devastare l'italia e la dice lunga sulle priorità di questa maggioranza", conclude.