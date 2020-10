Petrolio: Up, in 2020 investimenti oil & gas -32%

06 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Il crollo dei prezzi e della domanda ha costretto gli operatori a rivedere rapidamente e drasticamente le proprie politiche di investimento nel settore Exploration & Production. Nel 2020 gli investimenti dovrebbero ridursi di un terzo rispetto al 2019 (in termini assoluti di 155 miliardi di dollari), risultando in calo del 32% rispetto all'anno precedente e del 58% inferiori rispetto al picco del 2014 (-451 miliardi di dollari). Lo rende Unione Petrolifera (Up) in occasione dell'Assemblea. Secondo l'Aie, questi tagli potrebbero comportare al 2025 una riduzione dell'offerta di 9 milioni barili/giorno.