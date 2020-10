Monrif: riorganizza Editoriale Nazionale, Colamussi alle attività digitali

06 ottobre 2020 a

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Il Presidente e Amministratore Delegato di Editoriale Nazionale Andrea Riffeser Monti ha approvato la riorganizzazione della struttura manageriale della società che fa capo al gruppo Monrif e che ne guiderà le risorse e ne coordinerà il percorso innovativo e di trasformazione digitale. Dal 7 ottobre l'organizzazione di vertice vedrà, sia la conferma del direttore generale Luca Ceroni per il coordinamento delle attività core business - legate all'attività editoriale cartacea - sia la nomina di Michela Colamussi per il coordinamento delle attività digitali delle testate e dei siti del Gruppo Monrif.

"La strada che abbiamo scelto - commenta Andrea Riffeser Monti - è quella di un forte consolidamento del nostro management per accelerare la transizione al digitale del nostro mestiere di editore, attraverso la valorizzazione dei nostri brand storici su tutte le piattaforme digitali, la sperimentazione di nuovi linguaggi per nuovi segmenti di audience, la spinta verso modelli di business user centric, basati sulle subscriptions e sulla conoscenza dei lettori, la progettazione di nuovi modelli pubblicitari premium, per fornire alle aziende dei contesti editoriali autorevoli e innovativi dove poter testare nuove forme di comunicazione digitale".

"Il recente ingresso di Michela Colamussi in Editoriale Nazionale Srl come Director of Transition to Digital and Innovation avviene nel programma di forte sviluppo e di rafforzamento del team manageriale - continua Andrea Riffeser Monti - e troverà completa integrazione con l'esperienza di Luca Ceroni, inoltre rafforzerà il team attuale di Debora Peroni per il Marketing e Paolo Zanzottera per la Data Strategy".