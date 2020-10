Governo: Bonomi, 'ora ha responsabilità di ascoltare opposizione'

06 ottobre 2020 a

Cremona, 6 otti. (Adnkronos) - Il presidente degli industriali, Carlo Bonomi, vuole che il Governo, in questo momento critico per l'economia italiana, ascolti l'opposizione. "In questo momento abbiamo tutti una responsabilità, credo che il Governo abbia la responsabilità di ascoltare l'opposizione: se si decide qual è il futuro del Paese per i prossimi 20 anni, indebitandolo, ci deve essere condivisione politica a tutti i livelli, non deve essere esclusa l'opposizione", afferma il presidente di Confindustria durante il suo intervento.

Però, continua, "dico agli esponenti dell'esposizione qui presenti (e il rifermento è a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ndr) che noi siamo un Paese trasformatore, non possiamo permetterci di essere anti-europeista. L'Europa ha sbagliato nel 2008, ma oggi l'Europa sta facendo l'Europa".