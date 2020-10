Fase 3: Patuanelli, 'superbonus 110% può ridare fiato al settore edilizio'

06 ottobre 2020 a

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - ''Il Superbonus al 110% è una misura che potenzialità enormi. Una misura importante che abbiamo voluto come governo e che punta all'efficientamento energetico e un recupero del patrimonio edilizio. Finalmente il settore edilizio che non si è mai ripreso dalla crisi del 2008, potrà rivedere un pò di luce e investire nella forza lavoro. Vivere in un'abitazione sicura e confortevole, senza esborso è una misura che ha una durata nel tempo e valuteremo l'effetto reale''. Lo sottolinea il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in occasione di un convegno de 'Il Sole 24 Ore' e 'Financial Times' sul rilancio del Made in Italy.