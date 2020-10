Coronavirus: bozza dl, deroghe regioni solo se più restrittive (2)

06 ottobre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Nel dl è anche contenuto l'obbligo di indossare mascherine all'aperto: possono essere sfilate solo se si è all'aria aperta con conviventi. E' infatti messo nero su bianco l'"obbligo di avere sempre con sé, al di fuori della propria abitazione, dispositivi di protezione individuale, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo anche all'aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche e produttive, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi dai detti obblighi: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità".