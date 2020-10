Caroll adotta le soluzioni OMS e POS di Openbravo per accelerare la strategia di vendita omnicanale

06 ottobre 2020 a

LILLE, Francia, 6 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Openbravo, fornitore globale di una piattaforma omnicanale basata su cloud per il commercio agile e innovativo, ha annunciato di aver siglato un contratto con Caroll International, il rivenditore di moda francese. Caroll sta rapidamente implementando il sistema di gestione degli ordini di Openbravo per disporre di una capacità omnicanale completa di gestione degli ordini e poter evadere e consegnare gli ordini online dai propri negozi.

Il rivenditore di moda francese Caroll, che conta 473 negozi distribuiti in nove Paesi e un'attività online in rapida crescita, era alla ricerca di un sistema di gestione degli ordini omnicanale che contribuisse alla trasformazione dei suoi negozi fisici, potenziasse la sua agilità operativa e integrasse meglio le sue attività di e-commerce.

Caroll affrontava tre principali sfide. L'azienda voleva infatti ridurre il numero di ordini online rifiutati per mancanza di giacenze anche se gli articoli ordinati erano disponibili nei negozi. Era necessaria una soluzione che rendesse le giacenze dei punti vendita disponibili per tali ordini e c'era inoltre l'esigenza di ridurre il numero di punti di ritiro per ottimizzare il numero di colli per i clienti e ridurre i costi di ritiro di ogni ordine (preparazione, spedizioni, ecc.).

Caroll ha scelto Openbravo per le sue risorse OMS, POS e mobile. La soluzione OMS di Openbravo consente di accedere alle giacenze dei negozi a partire da ordini effettuati sul sito web o in negozio. Inoltre, la soluzione supporta una varietà di scenari di servizio omnicanale, come ship-to-store, ship-from-store, BOPIS e BORIS.

"Avevamo bisogno di accedere alle giacenze dei nostri negozi dal sito web per approvvigionare le scorte in magazzino e ottimizzarne il flusso nei punti vendita. Il sistema OMS porta ulteriori vendite in negozio ed è stato accolto molto bene dai team retail" , ha dichiarato Frédéric Mayette, CIO di Caroll.

"Abbiamo scelto OMS di Openbravo perché ha soddisfatto tutti questi requisiti e il team Openbravo ha dedicato del tempo a comprendere le nostre esigenze e a proporre la soluzione giusta alle sfide che ci troviamo ad affrontare nel settore della moda retail di oggi. La collaborazione tra i nostri team ha reso questo progetto un vero successo sin dall'inizio. Siamo riusciti a ottenere immediatamente risultati positivi" , ha aggiunto.

"La fiducia mostrata da Caroll nei confronti di Openbravo e i risultati osservati già nelle prime settimane di utilizzo confermano che la piattaforma omnicanale Openbravo, e in particolare le soluzioni OMS e POS, consentono ai rivenditori di adattarsi facilmente alle dinamiche mutevoli del mercato e far evolvere rapidamente la propria attività per adottare il retail omnicanale", afferma Christophe Dubuis, Responsabile vendite per la Francia e l'Europa settentrionale di Openbravo.

Informazioni su Caroll

Da oltre 50 anni Caroll è sinonimo di un design moderno e intelligente nell'abbigliamento femminile, con la proposta di look eleganti e ricchi di ispirazione nella vita quotidiana delle donne. Dai laboratori creativi ai negozi, Caroll si reinventa continuamente per offrire alle donne una moda chic e desiderabile. Per ulteriori informazioni su Caroll, visitareil sito web www.caroll.com.

Informazioni su Openbravo

Openbravo offre la piattaforma software omnicanale basata su cloud preferita dalle catene di ristorazione e vendita al dettaglio che vogliono accelerare l'innovazione e l'esecuzione omnicanale. La sua tecnologia flessibile offre maggiore agilità e innovazione, con minori costi informatici, garantendo esperienze cliente più differenziate e personalizzate su tutti i canali, attraverso risorse chiave come POS mobile, CRM e Clienteling, un motore OMS, gestione dei prezzi e degli sconti, gestione mobile dell' inventario o connettori con sistemi ERP, piattaforme di pagamento o e-commerce leader di mercato per attività omnicanale end-to-end realmente efficaci. Marchi internazionali di grande prestigio come BUT, Decathlon, Groupe Rand, Rubaiyat, Sharaf DG, Toys "R" Us Iberia e Zôdio scelgono Openbravo, le cui soluzioni sono oggi utilizzate da 18.000 utenti nel back office e da 60.000 terminali per punti vendita.

Per ulteriori informazioni su Openbravo, visitare il sito web www.openbravo.com.

