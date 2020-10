Ue: Salvini, 'Lega non entra in Ppe'**

06 ottobre 2020 a

Cremona, 6 ott. (Adnkronos) - "No", la Lega in Europa non entrerà nel gruppo del Ppe. "Non so perché continuiate a fare questa domanda. Io do sempre la stessa risposta", dice Matteo Salvini, leader della Lega, a Cremona per l'assemblea degli industriali. A chi gli chiedeva se gli sarebbe interessato entrare, "non mi interessa cambiare poltrona", spiega. Lascio ai giornalisti queste ricostruzioni a mo' di Topolino. Mi occupo di lavoro, tasse, sicurezza, imprese, ambiente e scuola. Se si votasse oggi, il centrodestra stravincerebbe le elezioni. Quindi, non ho un nessun tipo di timore", afferma.