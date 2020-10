Fmi: Georgieva, 'rischi sempre alti, record debito pubblico globale al 100% del Pil'**

06 ottobre 2020 a

Roma, 6 ott. - (Adnkronos) - Nonostante la ripresa in atto "i rischi rimangono elevati, anche a causa di un aumento dei default e di valutazioni eccessive nei mercati finanziari".Lo afferma Kristalina Georgieva, direttore generale del FMI, in un intervento per i 125 anni della London School of Economics sottolineando come "molti paesi sono diventati più vulnerabili. I loro livelli di debito sono aumentati a causa della loro risposta fiscale alla crisi e delle pesanti perdite di produzione e di entrate. Stimiamo che il debito pubblico globale raggiungerà il livello record di circa il 100% del PIL nel 2020".