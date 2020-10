Quali sono le ultime tendenze in decorazioni matrimonio? Westwing e Matrimonio.com le hanno selezionate per voi

05 ottobre 2020 a

a

a

(Milano, 5 ottobre 2020) - ● Matrimonio.com, portale leader del settore nuziale in Italia e parte del gruppo The Knot Worldwide, insieme al colosso dell'arredamento Westwing, ex Dalani, ha creato una selezione esclusiva di tendenze in decorazioni matrimonio per ispirare i futuri sposi e regalare loro una giornata indimenticabile e trendy.

● Questi lunghi mesi di attese e rinvii, dovuti all'emergenza sanitaria da Covid-19, hanno permesso alle coppie di avere molto tempo a disposizione per studiare in ogni minimo dettaglio il loro grande giorno, soprattutto in termine di stile e decorazioni.

● Secondo il

● Le tendenze selezionate in esclusiva dai due brand sono: Colori di tendenza, Illuminazione da sogno per il ricevimento, Coccola i tuoi ospiti e Decorazione per la tavola matrimoniale.

Milano, 5 ottobre 2020 - Il matrimonio è universalmente riconosciuto come uno dei momenti più importanti all'interno della vita di una coppia e, proprio per questo motivo, deve essere speciale e indimenticabile. Questi lunghi mesi di attese e rinvii, dovuti all'emergenza sanitaria da Covid-19, hanno permesso alle coppie di avere molto tempo a disposizione per studiare in ogni minimo dettaglio il loro grande giorno, soprattutto in termine di stile e decorazioni.

Quando parliamo di nozze infatti pensiamo subito a location, fotografo, abiti etc. ma, uno degli elementi fondamentali che contribuisce a rendere unico il grande giorno, è sicuramente rappresentato dalle decorazioni. Queste hanno infatti l'arduo compito di conferire un tocco personale a tutti gli ambienti raccontando moltissimo della coppia di futuri sposi.

Il loro meraviglioso potere è quello di definire lo stile e il mood di questo romantico avvenimento, che rimarrà per sempre nel cuore dei protagonisti e di tutti gli invitati.

Secondo il

Niente è quindi da lasciare al caso ed è per questa ragione che Matrimonio.com, portale leader del settore nuziale in Italia e parte del gruppo The Knot Worldwide, insieme al colosso dell'arredamento Westwing, ex Dalani, ha creato una selezione esclusiva di tendenze in decorazioni matrimonio per ispirare i futuri sposi e regalare loro una giornata indimenticabile e trendy.

Colori di tendenza

Nozze shabby chic, rurali, vintage, romantiche… quando si tratta di decidere lo stile del matrimonio, le possibilità sono tantissime. Ma ancora di più sono i colori tra i quali scegliere per gli elementi decorativi come i segnaposto, i fiori, i centrotavola, le partecipazioni e altri ancora. La scelta del colore è sicuramente soggettiva ed emotiva ma ecco gli ultimi colori di tendenza: il giallo, il verde menta e il blu denim.

Il giallo, il colore del sole, con un tono morbido e ricco di sfumature terrose che sprigiona energia e positività, perfetto per sposi grintosi e promotori del buon umore.

Il verde menta, il colore della natura e del sentimento, anche definito il “nuovo rosa millenial” e il fresco Denim Blue, colore dell'anno per il Pantone Color Institute, che conferisce serenità ed eleganza.

Illuminazione da sogno per il ricevimento

Per creare un'atmosfera unica nonché una cornice ideale per il grande giorno, non può assolutamente mancare la luce. Tra i trend per un effetto sparkling: barre sospese a LED, ghirlande luminose per atmosfere fiabesche, tavolate a lume di candela, corner caratterizzati da decorazioni wow (es. luci neon, fiori appesi ai tavoli), momenti esplosivi con bengala, stelle filanti, fuochi d'artificio, fumogeni colorati e decorazioni geometriche in metacrilato o plexiglass. L'illuminazione è un must have per le nozze e con questi consigli potrete curarlo nei minimi dettagli.

Decorazioni per la tavola matrimoniale

L'allestimento dei tavoli per il banchetto nuziale è fondamentale per dare alla location il giusto allure in sintonia con tutto il resto. La parola chiave e di tendenza è eco-friendly, in cui il riciclo, l'utilizzo di eredità familiari, decorazioni in carta riciclata la fanno da padrone. Via libera quindi all'uso di composizioni floreali con fiori secchi, pampas o rami posizionati all'interno di grandi vasi sviluppando l'allestimento in altezza.

Coccola i tuoi ospiti

Le grandi feste con centinaia di invitati non vanno di moda, il nuovo trend prevede infatti matrimoni intimi, esclusivi e personalizzati, con i dettagli curati nei minimi dettagli. Questi “micro weddings” sono dei veri e propri eventi che rappresentano una chicca per gli sposi e per tutti coloro che avranno la fortuna di parteciparvi. È per questo motivo che è fondamentale coccolare gli ospiti durante il grande giorno, pensando per loro dei corner bar e cocktail fai-da-te, angoli per rilassarsi e rinfrescarsi o donando piccoli regali da usare come segnaposto o da consegnare alla fine del ricevimento.

Le tendenze selezionate in esclusiva dai due brand sono: Colori di tendenza, Illuminazione da sogno per il ricevimento, Coccola i tuoi ospiti e Decorazione per la tavola matrimoniale.

Per scoprire nel dettaglio tutte le tendenze selezionate da Westwing e Matrimonio.com

Riguardo Matrimonio.com

The Knot Worldwide opera in 15 paesi attraverso diversi domini come

Per maggiori informazioni:

Francesca Carminati

Web: