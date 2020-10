Maltempo: Carige, moratoria su mutui e aumento plafond per famiglie e imprese colpite

05 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 5 ott. (Adnkronos) - Banca Carige dopo l'ondata di maltempo che ha colpito le province di Imperia, Cuneo e Verbano-Cusio-Ossola ha deliberato una moratoria sui finanziamenti in essere e l'estensione a tutti coloro che abbiano subito danni a causa del maltempo del plafond di 60 milioni di euro destinato dalla banca al sostegno del tessuto economico e sociale danneggiato dalle ricorrenti emergenze meteorologiche che colpiscono il territorio.

Privati e imprese potranno così sospendere per una durata di 12 mesi il pagamento delle rate dei mutui optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Sul fronte finanziamenti, questi verranno erogati a condizioni particolarmente favorevoli, si spiega dalla banca. Per l'ottenimento del finanziamento sarà sufficiente produrre una semplice autocertificazione dei danni subiti, mediante un modulo reperibile in tutti gli sportelli di Banca Carige.

“L'impegno di Banca Carige - ha dichiarato il chief commercial officer, Gianluca Guaitani - è quello di favorire, attraverso la velocità nelle risposte e l'applicazione di condizioni agevolate, il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile delle zone così duramente colpite”.