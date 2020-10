Lombardia: assessore Piani a De Micheli, 'no retromarcia governo su Vigevano-Malpensa' (2)

05 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - Scelta, continua, che "appare incomprensibile, ingiustificata e soprattutto lesiva degli interessi economico-produttivi del territorio pavese, con particolare riferimento all'area della Lomellina, per la quale il collegamento con Malpensa rappresenterebbe un volano di sviluppo ed occasione di rilancio occupazionale; pare altresì opportuno rilevare che la completa revisione del progetto da un lato azzererebbe gli studi e le soluzioni tecniche già approfondite in più di vent'anni di confronti e discussioni a livello locale e dall'altro inficerebbe gli importanti investimenti sostenuti dalle nostre imprese per l'internazionalizzazione e per l'accesso al mercato estero, condannando una porzione più che consistente del territorio pavese ad un ruolo marginale nel contesto economico e produttivo del nostro Paese. Spero dunque l'assessore - che dopo questa mia lettera, voglia decidere di tener conto delle esigenze del nostro territorio".