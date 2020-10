L'emergenza Covid, anche per questo ottobre, ci costringe a rimandare o annullare eventi già programmati.

05 ottobre 2020 a

(Roma, 5 ottobre 2020) - In realtà ce n'è uno che si svolgerà esclusivamente online e con un menù incredibilmente piccante: arriva oggi il Satisfyer Fest!

Roma, 5 ottobre 2020 - Questo 2020 ci ha abituato a vivere gli eventi di qualsiasi tipologia in maniera diversa, più ristretta, tra le mura domestiche o addirittura online. Il

L'evento avrà come palcoscenico il web e come protagonista il piacere. Il Satisfyer Fest è nato dalla consolidata partnership tra due brand ormai leader europei di mercato e dalla relativa volontà di promuovere, in un momento ancora favorevole per il mercato dei Sex Toys, le ultime novità a prezzi vantaggiosi agli utenti italiani.

Il marchio tedesco dalla sua, è una garanzia in fatto di qualità e innovazione nel settore dei Sex Toys. Anche quest'anno infatti ha lanciato sul mercato dei veri e propri gioielli che uniscono la tecnologia ad un design inconfondibile. Ultima frontiera del piacere sono infatti i Sex Toys che possono essere utilizzati tramite App come lo stimolatore a suzione

Entrambi ovviamente saranno disponibili durante la settimana del Satisfyer Fest di Pepemio, insieme a molti altri toys di lusso e ad un prezzo incredibilmente competitivo.

Dalla sua il brand italiano Pepemio che non è nuovo a simili iniziative, metterà a disposizione una pagina dedicata al marchio Satisfyer sul sito e, oltre a proporre tutti i prodotti ad un prezzo vantaggioso, darà la possibilità agli utenti di vincere numerosi premi piccanti tramite iniziative sui propri

In un periodo storico in cui gli eventi e le occasioni di divertimento e piacere sembrano ridursi, quale chance migliore per portarsi a casa un po' di sano benessere?

