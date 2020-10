Infrastrutture: De Micheli, 'alta velocità procede ovunque'

05 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 5 ott. (Adnkronos) - "L'Alta velocità ferroviaria va avanti. Ovunque: al Nord con l'avvio di oggi dei lavori della galleria di Lonato lungo la direttrice Brescia-Verona, e al Sud dove procediamo su tutte le tratte programmate. Non c'è un cantiere che non stia rispettando i tempi che ci siamo dati al nostro insediamento. Sia tra quelli già aperti che quelli che dobbiamo aprire". Lo scrive il ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, sulla sua pagina Facebook, dopo l'avvio dei lavori della galleria di Lonato lungo la direttrice della Tav Brescia-Verona.

"Avevamo garantito che sul fronte ferroviario avremmo investito 14 miliardi in gare pubbliche di Rete Ferroviaria Italiana e la quota di risorse viene utilizzata nei tempi previsti. Se aggiungiamo anche la scelta dei commissari per alcune opere strategiche, saremo in grado nei prossimi tre anni di vivere tante giornate come questa".

La galleria di Lonato, spiega, "si addentra in una delle zone a più alta densità industriale del mondo, la nuova ferrovia aumenterà la nostra capacità di competizione e migliorerà la vita a tanti pendolari".