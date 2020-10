Comunali: Grimoldi (Lega), 'affluenza in calo ha penalizzato nostri candidati in Lombardia'

05 ottobre 2020 a

Milano, 5 ott. (Adnkronos) - "Spiace aver perso al ballottaggio Comuni come Lecco e Legnano dove due settimane fa i cittadini avevano premiato i nostri sindaci con ampi margini sugli sfidanti, purtroppo queste sono le regole del doppio turno, in una domenica dove l'aumento dei contagi a livello nazionale e il maltempo in Lombardia, hanno oggettivamente scoraggiato l'affluenza elettorale". Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.

"Abbiamo perso Lecco per 31 voti dopo un vantaggio di 1.704 voti appena due settimane fa, abbiamo perso a Legnano dove due settimane fa avevamo 2.740 voti in più: faremmo un torto all'intelligenza dei lecchesi o del legnanesi pensando che in due settimane tutte queste migliaia di persone abbiano davvero cambiato idea, semplicemente non sono andate a votare", continua Grimoldi.